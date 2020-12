Die britische Regierung erhebt vom kommenden Jahr an auf viele US-Produkte keine Strafzölle mehr.

Sie würden zum 1. Januar aufgehoben, um die Gespräche über ein britisch-amerikanisches Freihandelsabkommen voranzutreiben, erklärte die Regierung in London. Ziel sei es, den Handelskonflikt mit den USA zu beenden.



Er hatte sich an unerlaubten Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing entzündet. Die EU verhängte im November Strafzölle unter anderem auf zahlreiche Nahrungs- und Genussmittel aus den USA. Auch das ehemalige Mitglied Großbritannien schloss sich an. Zum Jahreswechsel endet jedoch eine Übergangsphase, in der das Land noch vom EU-Binnenmarkt profitiert. Für die britische Wirtschaft wären enge Handelsbeziehungen zu den USA deshalb wichtig. Die Verhandlungen über ein Post-Brexit-Abkommen mit der EU gestalten sich weiterhin schwierig.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.