Unter dem Druck von US-Sanktionen hat Chinas Telekomunternehmen Huawei seine Smartphone-Marke Honor verkauft.

Ein Konsortium aus 30 Geschäftspartnern übernimmt den Bereich, wie Huawei in Shenzhen mitteilte. Nach der Transaktion halte Huawei keine Anteile mehr an Honor und sei nicht mehr am Management beteiligt. Über die Höhe des Geschäfts wurden keine Angaben gemacht.



Experten schätzen Experten den Wert von Honor auf umgerechnet knapp 13 Milliarden Euro. Honor verkauft nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Smartphones im Jahr. Die Sanktionen der USA hatten den Zugang von Huawei zu amerikanischer Software und Technologie erschwert.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.