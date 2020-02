Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar leicht aufgehellt.

Der Ifo-Geschäftsklima-Index stieg von 96 auf 96,1 Punkte, wie das Münchner Institut mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Ifo-Präsident Fuest sagte, die deutsche Wirtschaft scheine von der Entwicklung rund um das Coronavirus unbeeindruckt zu sein.



Dessen ungeachtet führte der Ausbruch des Coronavirus in Italien zu einem Kurssturz an Europas Börsen. Dax und EuroStoxx50 verloren zum Start in die Handelswoche zeitweise jeweils knapp vier Prozent.