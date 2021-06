Die deutsche Wirtschaft kommt dem Ifo-Institut zufolge wegen Engpässen bei Vorprodukten langsamer in Schwung als bislang angenommen.

Die Münchner Forscher senkten ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr von 3,7 auf 3,3 Prozent. Sie sind damit pessimistischer als Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der zuletzt ein Plus von bis zu 4 Prozent vorausgesagt hatte. Als problematisch wird unter anderem der Chipmangel in der Autoindustrie angesehen.



Für das nächste Jahr erhöhte das Ifo-institut seine Schätzung von 3,2 auf 4,3 Prozent. Die durch die Öffnungen in der Corona-Pandemie ausgelöste kräftige Erholung verschiebe sich etwas weiter nach hinten, als man noch im Frühjahr erwartet habe, hieß es dazu.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.