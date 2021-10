Irland hat der geplanten globalen Steuerreform zugestimmt.

Das sei eine vernünftige und pragmatische Entscheidung, sagte Finanzminister Donohoe in Dublin. Er gehe davon aus, dass die Vereinbarung der Wirtschaft langfristig Stabilität und Planungssicherheit geben werde. Die EU-Kommission habe Irland versichert, dass sie sich an die globale Steuerrate halten wolle, und nicht eine Erhöhung für die EU-Mitgliedstaaten anstrebe. Sein Land werde sicher weiter ein attraktiver Standort für internationale Investitionen bleiben, betonte Donohoe.



Irland lockte bisher mit niedrigen Unternehmenssteuern viele große internationale Konzerne wie Facebook und Google an. Inzwischen haben sich jedoch viele Industrieländer der OECD-Vereinbarung über eine globale Unternehmenssteuer von 15 Prozent für Großkonzerne angeschlossen. Auch Estland kündigte die Unterzeichnung des Abkommens an.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.