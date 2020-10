Japan und Großbritannien haben ein Freihandelsabkommen vereinbart, das nach Ablauf der derzeitigen Brexit-Übergangsphase gelten soll.

Japans Außenminister Motegi und die britische Ministerin für internationalen Handel, Truss, unterzeichneten in Tokio den Vertrag. Das Abkommen soll am ersten Januar in Kraft treten. Beide Länder wollen damit Kontinuität bei Handel und Investitionen nach dem Austritt Londons aus der Europäischen Union sicherstellen. Das Abkommen entspricht weitgehend dem bestehenden Freihandelsabkommen Japans mit der EU. Es bedarf noch der Zustimmung der Parlamente.

