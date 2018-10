Japan und Indien wollen ihre Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen ausbauen.

Darum geht es in zweitägigen Gesprächen, zu denen der japanische Regierungschef Abe seinen indischen Kollegen Modi empfangen hat. Zum Auftakt besichtigten sie in der Nähe von Tokio gemeinsam eine Fabrik eines Roboterherstellers. In den politischen Gesprächen dürfte es unter anderem um die Rolle Chinas in der Region gehen. Abe ist gerade erst von einem Besuch in Peking zurückgekehrt. Die Beziehungen zwischen Japan und Indien bezeichnete Modi als besondere strategische und globale Partnerschaft.