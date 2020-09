Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestages, Jensen, hat gefordert, beim EU-China-Gipfel die Menschenrechte anzusprechen.

Jensen sagte der Deutschen Presse-Agentur, die chinesischen Menschenrechtsverletzungen müssten ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dabei sollte die EU endlich auch konkrete Konsequenzen in Aussicht stellen. Jensen fügte hinzu, am effektivsten wären personenbezogene Sanktionen.



Auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, betonte, für die deutsche Industrie seien die Bürgerrechte ein globales und unverhandelbares Gut.



Heute wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Spitzen der Europäischen Union in einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping den Zeitplan für den Abschluss eines geplanten Investitionsabkommens vereinbaren.

