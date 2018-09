Das Golfemirat Katar will seine Investitionen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren um zehn Milliarden Euro aufstocken.

Das kündigte der Emir des arabischen Landes, Scheich Al-Thani, auf einem Wirtschaftsforum in Berlin in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel an. Bisher belaufen sich die Investitionen nach Angaben aus Katar auf rund 25 Milliarden Euro. Al-Thani lud zudem deutsche Unternehmen ein, stärker in Katar zu investieren.



Merkel begrüßte die Ankündigung. Sie sehe auch gute Chancen für mehr deutsche Investitionen in Infrastruktur und Industrie in Katar. Besonders der Energiebereich berge noch erhebliches Potenzial.