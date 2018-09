Das Golfemirat Katar will seine Investitionen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren um zehn Milliarden Euro aufstocken.

Das kündigte der Emir des Landes, Al-Thani, auf einem Wirtschaftsforum in Berlin in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel an. Bisher belaufen sich die Investitionen nach Angaben aus Katar auf rund 25 Milliarden Euro. Al-Thani lud zudem deutsche Unternehmen ein, stärker in seinem Land zu investieren. - Katar hat bislang vor allem in große Konzerne wie Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens oder Hochtief investiert. Künftig soll das Geld vor allem in den Mittelstand fließen.