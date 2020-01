In Frankreich und Italien ist die Wirtschaftsleistung zum Ende des vergangenen Jahres zurückgegangen.

Nach Angaben der nationalen Behörden sank das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2019 in Frankreich um 0,1 und in Italien um 0,3 Prozent. Analysten hatten für beide Länder mit einem leichten Wachstum gerechnet.



In Frankreich ist es der erste Rückgang der Wirtschaftsleistung seit drei Jahren. Als Gründe werden ein geringer Konsum und die anhaltenden Streiks und Proteste gegen die Rentenreform genannt. Auf das Gesamtjahr gerechnet verzeichnete Frankreich dennoch ein Wachstum von 1,2 Prozent. In Deutschland lag es im selben Zeitraum bei 0,6 Prozent.