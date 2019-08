Das Konsumklima in Deutschland bleibt nach Einschätzung des Marktforschungsinstituts GfK trotz schwächerer Konjunktur stabil.

Zwar seien die Konjunkturerwartungen der Bundesbürger auf dem niedrigsten Stand seit mehr als sechs Jahren, teilte der GfK-Experte Bürkl mit. Die Entwicklung des eigenen Einkommens werde aber weiter positiv eingeschätzt. Für September werde sich das Konsumklimabarometer nicht abschwächen.



Ob das so bleiben werde, sei unsicher, meinte Bürkl. Die Ankündigung von Kurzarbeit bei einigen Unternehmen zeige, dass es vor allem in export-abhängigen Branchen schwieriger werde. In der Dienstleistungsbranche gebe es aber nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften.