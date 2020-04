In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut deutlich gestiegen.

Ihre Zahl habe sich in der Woche bis zum 28. März von 3,3 Millionen auf nunmehr 6,65 Millionen etwa verdoppelt, teilte das Arbeitsministerium in Washington mit.



Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt. Sie deuten inzwischen auf einen dramatischen Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise hin. Bis vor wenigen Wochen hatte die Zahl der Erstanträge noch regelmäßig unter 100.000 pro Woche gelegen.