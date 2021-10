Seien es fehlende Möbel, Medikamente, Sneakers, Fahrräder oder Mikrochips für Autos oder Handys - Lieferprobleme werden für viele Firmen zum Problem und haben zu einer Eintrübung des Wirtschaftsklimas beigetragen. Eine Besserung scheint vorerst nicht absehbar zu sein, die Lieferschwierigkeiten werden sich vermutlich auch auf das Weihnachtsgeschäft auswirken.

Der Ifo-Geschäftsklima-Index fiel gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 97,7 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Ifo-Präsident Fuest erklärte, unter anderem Lieferprobleme machten den Firmen zu schaffen.

Was sind die Gründe für die Lieferprobleme?

Die Gründe sind vielfältig, und machen deutlich, wie verletzlich die Wirtschaft durch die globale Vernetzung ist. Durch die Corona-Pandemie waren in Asien längere Zeit Fabriken geschlossen. Inzwischen produzieren diese zum Teil zwar wieder, aber es fehlen Container, weil sich in zahlreichen Häfen wie etwa in Rotterdam, Hamburg oder auch Los Angeles die Schiffe stauen und nicht entladen werden können. In Vietnam, wo die größten Sportartikelhersteller der Welt wie etwa Adidas, Nike oder Puma Sneaker herstellen lassen, sind viele Fabriken wegen der Delta-Variante des Corona-Virus noch geschlossen. Hinzu kommen Umweltkatastrophen, die zu schlechten Weizenernten führten. Die Preise für Brot und Nudeln steigen, die Produkte werden knapper. Auch Bau- und Rohstoffe wie etwa Holz oder Magnesium fehlen.



Hinzu kommt ein Fachkräftemangel bei den Speditionen. Wie sich dieser auswirkte, konnte man vor einigen Wochen in Großbritannien sehen, als Treibstoff und Lebensmittel knapp wurden, weil es nicht genügend Lkw-Fahrer gab. Nachwirkungen zeigt auch immer noch die Havarie des Containerschiffs "Ever Given" vom März im Suez-Kanal. Weltweit wurden die Lieferketten unterbrochen.

Welche Produkte sind besonders betroffen?

Elektronik-Produkte sind durch den Chipmangel besonders anfällig für Lieferprobleme. Während des Lockdowns waren viele Beschäftigte im Homeoffice. Nicht nur in Deutschland wurden viele Computer, Tablets, Bildschirme oder auch Spiele-Konsolen geordert.



Auch die Auto-Industrie leidet sehr unter der Halbleiterkrise. Opel kündigte an, wegen der Chipkrise die Produktion in seinem Werk in Eisenach für den Rest des Jahres komplett zu stoppen. Im Oktober setzte Audi in einigen Werken vorübergehend die Produktion aus, wie die Zeitschrift "auto motor und sport" berichtet. Betroffene Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. Unter anderem Daimler erlebte einen deutlichen Absatzeinbruch.



Der Materialmangel wirkt sich auch auf das schwedische Möbelkaufhaus Ikea aus. Leere Regale, lange Wartezeiten müssen Kundinnen und Kunden beim Möbelkauf hinnehmen, berichtet die"Wirtschaftswoche". Auch den Apotheken machen weiter Lieferengpässe bei wichtigen Arzneimitteln zu schaffen, berichtet das "Ärzteblatt". Im vergangenen Jahr waren 16,7 Millionen Produkte nicht verfügbar, für die es Rabattverträge mit der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, wie eine Auswertung des Deutschen Arzneiprüfungsinstitutes für den Deutschen Apothekerverband ergab. Am stärksten von betroffen waren unter anderem Blutdrucksenker, Magensäureblocker und Schmerzmittel. Dennoch sieht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bei Lieferengpässen keinen Grund für Alarmstimmung.



Der Historiker Frank Trentmann weist darauf hin, dass Gesellschaften in der Vergangenheit mit viel größeren Mangelsituationen klar gekommen seien. Und auch die aktuelle Lage, habe keine große politische Brisanz, sagte Trentmann im Deutschlandfunk. Er empfiehlt den Verbrauchen zu lernen, besser zu konsumieren: "Weniger kann mehr sein."

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.