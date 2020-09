Der zu Volkswagen gehörende Lkw- und Bus-Hersteller MAN will in den nächsten Jahren bis zu 9.500 Stellen streichen.

Der MAN-Vorstand habe eine grundlegende Neuausrichtung der tief in den roten Zahlen steckenden Gesellschaft entschieden, hieß es. Damit stünden etwa der Produktionsstandort im österreichischen Steyr sowie die Betriebe in Plauen und Wittlich zur Disposition. Im Zuge der Umstrukturierung sollen 1,8 Milliarden Euro eingespart werden.



Die LKW-Branche steht unter anderem wegen der weltweit sinkenden Nachfrage unter Druck. In Europa rechnete MAN schon vor der Corona-Pandemie mit einem Rückgang um 10 bis 20 Prozent in diesem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.