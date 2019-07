Der Dachverband der Metallarbeitgeber fordert die Ablösung von Wirtschaftsminister Altmaier.

Verbandschef Dulger nannte den CDU-Politiker in der "Stuttgarter Zeitung" den schwächsten Minister im Kabinett und eine Fehlbesetzung. Altmaier gebe sich Fantasien hin und gefalle sich in schönen Reden, ohne etwas zu tun.



Bereits vor Wochen hatten mehrere Wirtschaftsverbände Altmaiers Industriepolitik kritisiert. Anstoß nahmen sie vor allem an seiner Idee, neue nationale wie europäische Champions zu schaffen, um sich der zunehmenden Konkurrenz vor allem aus China entgegenstellen zu können.