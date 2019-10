Der Miele-Konzern will die Kosten senken und streicht bis Ende 2021 mehr als 1.000 Stellen.

In einer Mitteilung des Haushaltsgeräteherstellers heißt es, in Deutschland sollten 240 Arbeitsplätze wegfallen. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich erfolgen. Außerdem sei geplant, 470 neue Arbeitsplätze zu schaffen - vor allem im Bereich Digitales.



Miele beschäftigt weltweit gut 20.000 Menschen, etwas mehr als die Hälfte davon in Deutschland.