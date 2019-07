Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 3,15 Milliarden Euro verzeichnet.

Das teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Zuletzt hatte das Geldinstitut noch mit einem Minus von 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Der Vorstandsvorsitzende Sewing begründete die Entwicklung mit den Belastungen im Zuge des laufenden Konzernumbaus. Ohne diese Kosten wäre die Bank profitabel gewesen.



Anfang des Monats hatte die Deutsche Bank beschlossen, sich weitgehend aus dem Investmentbanking zurückzuziehen. In den kommenden drei Jahren sollen im Zuge der Umstrukturierung rund 18.000 Stellen wegfallen.