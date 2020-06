Die Verhandlungen der EU mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen werden über das Jahresende hinaus nicht verlängert.

Die britische Regierung habe in der Sitzung des zuständigen Gremiums bekräftigt, dass sie eine Fristverlängerung ablehnt, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Sefcovic, in Brüssel. Damit sei diese Debatte definitiv beendet. Großbritannien ist Anfang des Jahres aus der Europäischen Union ausgetreten, bleibt aber bis Ende Dezember während einer Übergangsphase noch im Binnenmarkt und in der Zollunion.



Nach Angaben des britischen Unterhändlers Gove werden die Grenzkontrollen nach dem Ende der Übergangsphase - anders als bisher geplant - erst stufenweise wieder aufgenommen. Der Warenverkehr soll demnach auf der britischen Seite erst ab dem 1. Juli kommenden Jahres vollständig kontrolliert werden. In der Zwischenzeit würden zwar schon Zölle erhoben, Unternehmen könnten die Unterlagen aber bis zu sechs Monate später nachreichen.