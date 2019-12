Der US-amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Krugman rät Deutschland mit Nachdruck zu Investitionen.

Er sagte in einem ARD-Interview, Deutschland habe seine Infrastruktur noch schlechter in Stand gehalten als die USA - was kaum vorstellbar sei. Die Schwarze Null, also das Ziel eines Haushalts ohne neue Schulden, verursache zwar keine Arbeitslosigkeit, verhindere aber Investitionen. Es sei aber in Ordnung, Schulden aufzunehmen, wenn es der Gesellschaft in der Zukunft große Gewinne bringe.



Krugman plädierte auch dafür, die Steuern für reiche Menschen zu erhöhen. Das sei nicht nur eine wichtige Geldquelle. Ein weiterer Grund sei, dass die wachsende Ungleichheit der Einkommen die Gesellschaften zerreiße. Das gehe weit über das Wirtschaftliche hinaus. Deutschland stehe noch am Anfang dieser Entwicklung zur Ungleichheit und sei nicht annähernd so ungleich wie das in den USA der Fall sei. Zitat Krugman: "Es wäre gut, uns auf diesem Weg möglichst nicht zu folgen."