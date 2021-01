Die Opec und ihre Kooperationspartner beraten heute über weitere Schritte bei der Ölförderung.

Im Mittelpunkt des Ministertreffens steht die Frage, ob die Produktion ab Februar um bis zu 500.000 Barrel pro Tag ausgeweitet werden soll. Unter den 23 ölproduzierenden Staaten sind einige daran interessiert, wieder mehr zu produzieren, um die Einnahmen zu steigern. Andere warnen, ein Überangebot könne die Preise unter Druck setzen. Der Generalsekretär des Ölkartells, Barkindo, sagte mit Blick auf die Coronakrise, die Weltwirtschaft könne sich zwar in der zweiten Jahreshälfte stark erholen, die Reise-, Tourismus-, Freizeit und Gastgewerbe-Sektoren dürften aber noch Jahre brauchen, um auf das Vor-Krisen-Niveau zurückzukehren.



Der durch die Corona-Krise stark gefallene Ölpreis hatte sich in den vergangenen Monaten etwas erholt. Die Opec und ihre Partner haben einen Anteil am weltweiten Ölmarkt von etwa 40 Prozent.

