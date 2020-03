Der Ölpreis ist in der vergangenen Nacht an den internationalen Märkten abgestürzt.

Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent sank innerhalb weniger Minuten um dreißig Prozent. Zwischenzeitlich kostete es nur noch 30 Dollar. So stark sind die Preise am Ölmarkt seit Jahren nicht mehr gefallen.



Der Ölpreis steht wegen der Sorge vor einem Abschwung der Weltwirtschaft im Zuge der Corona-Krise unter Druck. Am Freitag waren dann die Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse gescheitert. Hinzu kommt, dass Saudi-Arabien erwägt, noch mehr Öl auf den Markt zu bringen, um seine Macht innerhalb der Opec zu stärken.