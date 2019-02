Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, hat sich gegen eine Quotenregelung für mehr Ostdeutsche in Führungspositionen ausgesprochen.

Im Ergebnis könnten dann auch einzelne Bundesländer eine eigene Quote fordern, sagte der CDU-Politiker dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das führe ins Elend. Hirte betonte, er sehe keinen Nachteil darin, aus den neuen Bundesländern zu stammen. Man habe grundsätzlich die gleichen Chancen wie alle anderen. In Wirtschaftsunternehmen sei es allerdings für Ostdeutsche nach wie vor schwieriger, auch weil nur wenige große Unternehmen ihren Sitz in den neuen Bundesländern hätten.