Die Löhne in Deutschland sind im vergangenen Jahr im Durchschnitt um gut drei Prozent gestiegen.

Nach Abzug der Preissteigerung ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts ein Anstieg der Reallöhne um 1,3 Prozent.



Im Osten Deutschlands war er höher als im Westen. In absoluten Zahlen zeigt sich allerdings weiter ein deutlicher Abstand: Vollzeitbeschäftigte kamen in den westdeutschen Bundesländern und Berlin durchschnittlich auf ein Jahresgehalt von rund 53.000 Euro. In den ostdeutschen Ländern waren es gut 40.000 Euro.