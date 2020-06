Russland will in der Corona-Krise seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland intensivieren.

Wie Handelsminister Manturow auf einer Online-Konferenz der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer erklärte, gilt dies vor allem für die Bereiche Auto- und Eisenbahnindustrie, Luftfahrt sowie Energie. An der Veranstaltung nahmen nach Angaben der Handelskammer rund 20 Top-Manager deutscher Firmen teil.



In seinem Wiederaufbauprogramm zur Überwindung der Coronakrise setzt der russische Präsident Putin inbesondere auf deutsches Engagement. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Russland den Rekordwert von 5,4 Milliarden Euro erreicht.