Im Tarifkonflikt in der Bauwirtschaft gibt es einen Schlichterspruch.

Die Beschäftigten sollen demnach ab Januar im Westen 2,6 und im Osten 2,7 Prozent mehr Lohn erhalten. Das teilte die Gewerkschaft IG BAU in der Nacht in Kassel mit. Die Tarifparteien müssen binnen zwei Wochen über den Schlichterspruch entscheiden.



In der Lohnsteigerung enthalten ist eine neu eingeführte Entschädigung für die Fahrtzeiten zu Baustellen. Sie macht je 0,5 Prozentpunkte des Gehaltszuwachses aus. Außerdem ist eine steuerfreie Corona-Prämie von 500 Euro als Einmalzahlung vorgesehen.



Die Gewerkschaft hatte für die rund 850.000 Beschäftigten am Bau ursprünglich 6,8 Prozent mehr Lohn verlangt.