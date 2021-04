Kinder und Jugendliche sollen in Zukunft besser vor Werbung für ungesunde Lebensmittel geschützt werden.

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft hat strengere Regelungen beschlossen, die am 1. Juni in Kraft treten sollen. So ist es künftig nicht mehr erlaubt, in Werbung, die an Kinder gerichtet ist, positive Ernährungseigenschaften von Lebensmitteln hervorzuheben, wenn diese viel Zucker, Fett oder Salz enthalten. Auch eine direkte Aufforderung zum Kauf oder Konsum ist verboten. Zudem setzt die Wirtschaft die bisherige Altersgrenze für die Regelungen von 12 auf 14 Jahre herauf. Die Regeln gelten den Angaben nach auch für die sozialen Netzwerke, wo etwa Influencer Lebensmittel bewerben. Bundesernährungsministerin Klöckner begrüßte die Ankündigung.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.