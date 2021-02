Das Unternehmen Siemens Energy will in den kommenden Jahren 7.800 Arbeitsplätze abbauen, rund 3.000 davon in Deutschland.

Standorte sollten nicht geschlossen werden, teilte das 2020 vom Siemens-Konzern abgespaltene Unternehmen mit. Auch Kündigungen sind vorerst nicht vorgesehen. Vorstandschef Bruch sagte, der Energiemarkt verändere sich rasant. Darauf müsse man reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Siemens Energy einen Milliardenverlust verbucht. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück.

