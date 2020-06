Spanien strebt den Vorsitz der Eurogruppe an.

Ministerpräsident Sanchez erklärte, sein Land sei sehr interessiert an dem Posten. Dabei warb er für Wirtschaftsministerin Calvino. Der amtierende Eurogruppenchef Centeno aus Portugal hatte kürzlich erklärt, das Amt abzugeben. Mit der Sozialdemokratin Calvino an der Spitze würde erstmals eine Frau den Posten übernehmen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 25. Juni. Ein Nachfolger soll am 12. Juli gewählt werden.



Hauptaufgabe des Eurogruppen-Chefs ist es, die monatlichen Beratungen der Finanzminister zu organisieren und Kompromisse in Streitfragen auszuloten.