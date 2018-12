Zum Jahresende haben Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft den Kurs der großen Koalition in der Wirtschafts- und Sozialpolitik kritisiert.

Industriepräsident Kempf sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Unternehmen würden zunehmend ungeduldig. Nötig sei eine wahrnehmbare, zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik. Union und SPD hätten bisher auf die falschen Themen gesetzt, so Kempf. Im Koalitionsvertrag gehe es so gut wie gar nicht um die jüngeren oder nachfolgenden Generationen.



Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Wollseifer, sprach von ungedeckten Schecks, die die Koalition ausgestellt habe. Er nennt als Beispiele gestiegene Ausgaben für Soziales, Rente, Arbeitsmarkt und Gesundheit. Das werde spätere Generationen schwer belasten, kritisierte Wollseifer.



Arbeitgeberpräsident Kramer rief in Erinnerung, dass das Jahr 2018 zu einem erheblichen Teil von innerparteilichen Kontroversen geprägt gewesen sei.