Der Essener Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp steigt aus dem Deutschen Aktien-Index ab.

Das teilte die Deutsche Börse am Abend mit. An seiner Stelle rückt der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines in den Dax auf. Thyssenkrupp gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Dax, steckt aber seit längerem in der Krise.