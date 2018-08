Unerwünschte Übernahmen deutscher Firmen durch ausländische Investoren sollen erschwert werden.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte der Zeitung "Die Welt", die Regierung plane, die derzeit geltende Eingreifschwelle für die Regierung abzusenken, so dass in mehr Fällen Überprüfungen erfolgen können. Dabei geht es um sensible Wirtschaftsbereiche wie Energie oder Infrastruktur. Nach Informationen des Blattes ist eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes vorgesehen, mit der das Wirtschaftsministerium bereits eingreifen kann, wenn ein Investor von außerhalb der EU Anteile von mindestens 15 Prozent an einem Unternehmen erwerben will. Bisher ist das erst ab 25 Prozent möglich.



In jüngster Zeit haben vor allem chinesische Investoren mit Beteiligungen oder Übernahmeversuchen in Deutschland für Aufmerksamkeit gesorgt. Erst Ende Juli verhinderte der Bund den Einstieg Chinas in die deutsche Stromversorgung.