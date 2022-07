Möglicher Lieferstopp von Gas aus Russland

Start der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 (picture alliance/dpa)

Bei einem fortgesetzten Gas-Lieferstopp können Unternehmen, die in den ersten zwei Quartalen noch Rekordgewinne eingefahren hätten, rasch in existenzielle Not geraten, sagt die DGB-Vorsitzende Fahimi dem Handelsblatt. Deutschland könne sich aber nicht erlauben, dass ganze Industrieregionen oder bestimmte Branchen in die Knie gingen. "Dann gehen wir an die Wurzeln unserer Volkswirtschaft", warnt Fahimi.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Adrian, sagte dem TV-Sender "Welt", falls Unternehmen nur noch eingeschränkt oder gar kein Erdgas mehr bekämen, wären Betriebsschließungen die Folge. Daher brauche es ein Konzept für staatliche Überbrückungshilfen.

Die chemische Industrie stellt den Vorrang privater Haushalte bei der Zuteilung von Gas im Notfall infrage. Die Sicherung der Arbeitsplätze und damit das Einkommen sei für die Familien sehr wichtig und "steht für die Gesellschaft höher als die vollständige Sicherstellung der privaten Gasversorgung", sagte der Präsident des Chemieindustrieverbands VCI, Kullmann, der "Süddeutschen Zeitung". Er erwartet für den Fall eines vollständigen Gasembargos "den Herzinfarkt der deutschen Wirtschaft".

Lieferstopp wegen jährlicher Wartungsarbeiten

Bundeswirtschaftsminister Habeck bezeichnete Überlegungen darüber, ob nach dem Ende der Wartungen am 21. Juli wieder Gas aus Russland fließen wird, als "reine Spekulation". Deutschland bereite sich auf das Schlimmste vor.

Der Minister unterzeichnete in Prag ein Gas-Solidaritätsabkommens mit Tschechien und sagte zur Begründung, Deutschland sei sich bewusst, dass Gas im Notfall zwischen europäischen Ländern geteilt werden müsse. Tschechien ist fast komplett von russischen Gasimporten abhängig.

Bundesregierung verteidigt Einsatz für russische Gasturbine

Irritationen gab es über eine Gasturbine für die Pipeline Nord Stream 1, die in Kanada gewartet worden war und wegen der internationalen Sanktionen zunächst dort zurückgehalten wurde. Deutschland hatte sich erfolgreich für eine Freigabe der Turbine eingesetzt, nachdem Russland deshalb die Gaslieferungen nach Deutschland reduziert hatte. Kritik daran kam von der ukrainischen Regierung.

Regierungssprecherin Hoffmann sagte nun aber in Berlin, die EU-Sanktionen gegen Russland beträfen nicht den Bereich des Gastransits, und dies aus gutem Grund. Denn bei den Sanktionen sei ein entscheidendes Kriterium, dass sie der EU und Deutschland nicht mehr schadeten als Russland. Hoffmann betonte, mit der Rückgabe der Turbine gebe es keinen Grund mehr für reduzierte Gaslieferungen aus Russland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.