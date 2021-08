Hacker-Angriffe werden zu einem immer größeren Problem für Unternehmen in Deutschland.

Wie aus einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom hervorgeht, waren seit dem vergangenen Jahr fast neun von zehn Unternehmen von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen. Vor allem hätten Fälle zugenommen, in denen Informations- und Produktionssysteme von Erpressern lahmgelegt wurden.



Die Schadenssumme war mit etwa 220 Milliarden Euro pro Jahr mehr als doppelt so hoch wie in den Jahren 2018 und 2019.



Bitkom-Präsident Berg warnte vor Sicherheitslücken beim Home-Office. Mitarbeiter einfach zum Arbeiten nach Hause zu schicken, genüge nicht. Ihre Geräte müssten gesichert, Kommunikationskanäle zum Unternehmen geschützt und die Belegschaft für Gefahren durch Cyberkriminalität sensibilisiert werden.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.