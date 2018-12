Aus der deutschen Wirtschaft kommt Kritik an der Arbeit von Bundeswirtschaftsminister Altmaier.

Man sei zunehmend ungeduldig, weil die Anliegen der Wirtschaft in der Regierung nicht ausreichend aufgenommen und berücksichtigt würden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Lang, dem Magazin "Spiegel". Der Verband der Familienunternehmer kritisierte Altmaiers Kurs in der Energiepolitik. Unter Altmaier sei vieles noch schlimmer als unter dessen Vorgänger Gabriel, sagte Verbandspräsident Eben-Worlée. Was in der Energiepolitik passiere, habe mit Marktwirtschaft nichts zu tun.