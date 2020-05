Der Handel der deutschen Exporteure mit China kommt langsam wieder in Schwung.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Wansleben, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, in China scheine die wirtschaftliche Talsohle durchschritten zu sein. Die Volksrepublik war als erstes Land vom neuartigen Coronavirus betroffen, hat mittlerweile aber kaum noch Neuinfektionen, so dass sich die Wirtschaft bereits wieder erholt. 70 bis 80 Prozent der deutschen Unternehmen seien in China wieder produktions- und lieferfähig, sagte Wansleben.