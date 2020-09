Der Umsatz mit fair gehandelten Waren hat im vergangenen Geschäftsjahr erneut ein Plus verzeichnet.

Insgesamt gaben die Verbraucher in Deutschland 2019 rund 1,85 Milliarden Euro für diese Produkte aus. Das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresvergleich, wie das Forum Fairer Handel in Berlin mitteilte. Damit habe sich der Umsatz in den vergangenen sieben Jahren etwa verdreifacht. Das beliebteste Produkte ist fair gehandelter Kaffee. Wegen der Corona-Pandemie rechnet das Forum für das laufende Geschäftsjahr mit deutlichen Umsatzeinbußen.



Mit fairem Handel sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen am Anfang einer Lieferkette verbessert werden - etwa durch Mindestpreise für die von ihnen erzeugten Produkte. Zudem wird mit fairem Handel die Hoffnung verbunden, die politische und ökonomische Position der Bauern und Handwerker in ihren zumeist ärmeren Heimatländern zu stärken.