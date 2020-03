Die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland werden nur langsam kleiner.

Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn von Frauen noch um 20 Prozent niedriger als der von Männern, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Ein Jahr zuvor hatte der Unterschied 21 Prozent betragen. Europaweit liegt Deutschland damit auf dem vorletzten Platz. Nur in Estland fiel im Jahr 2018 der Lohnunterschied noch größer aus.



Drei Viertel der Gehaltslücke - die auch als Gender Pay Gap bezeichnet wird - lassen sich auf strukturelle Gründe zurückführen, wie das Bundesamt ausführte. So werden in frauentypischen Berufen historisch gewachsen durchweg geringere Gehälter gezahlt, Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und seltener in qualifizierten Führungspositionen.