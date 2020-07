Volkswagen hat die Pläne für ein neues Werk in der Türkei eingestellt.

Das bestätigte ein Sprecher des Autoherstellers. Grund sei der Einbruch der globalen Nachfrage wegen der Corona-Krise. Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten sei daher nicht notwendig. Der Konzern hatte die Milliarden-Investition nach der türkischen Militäroffensive im angrenzenden Syrien im Herbst vorerst gestoppt und die Entscheidung später mehrfach verschoben.



Die Zeitschrift "Automobilwoche" berichtet, statt in der angedachten Fabrik in der Nähe von Izmir in Westanatolien wolle VW die Modelle Passat und Skoda Superb künftig in der slowakischen Fabrik Bratislava bauen. Dafür wolle Volkswagen eine halbe Milliarde Euro investieren.