Der Autohersteller Volkswagen verkauft die Mehrheit an seiner französischen Luxusmarke Bugatti.

Wie der Konzern mitteilte, wird mit dem kroatischen Elektro-Sportwagenspezialist Rimac ein neues Gemeinschaftsunternehmen gegründet. An diesem Joint-Venture namens Bugatti-Rimac würden die Kroaten später mit 55 Prozent die Mehrheit halten. Die restlichen 45 Prozent gingen an die VW-Tochter Porsche. Damit befinden sich unter dem Dach von VW künftig nur noch elf Fahrzeugmarken. Zu den finanziellen Konditionen des Verkaufs wurden keine Details genannt.



VW-Chef Diess hatte die Pläne im März angekündigt. Das Joint Venture soll 430 Beschäftigte haben - 300 am Rimac-Firmensitz in Zagreb und 130 Mitarbeiter der Bugatti-Manufaktur im französischen Molsheim. Erste Modelle sollen ein Bugatti Chiron mit Verbrennungsmotor und der rein elektrische Rimac Nevera sein.

