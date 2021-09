Wegen Materialmangels wird es im Volkswagen-Stammwerk weiterhin Kurzarbeit geben.

Ein Unternehmenssprecher teilte am Abend in Wolfsburg mit, auch in der kommenden Woche sei nur eine deutlich gebremste Produktion möglich. Ursache sei die anhaltend eingeschränkte Situation bei der Lieferung von Mikrochips und Elektronik-Bauteilen.



Die Wirtschaft ist seit Monaten mit Lieferengpässe in verschiedenen Branchen konfrontiert. Experten sehen darin eine Begleiterscheinung des weltwirtschaftlichen Aufschwungs nach der Corona-Krise 2020.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.