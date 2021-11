Die britische Industrie warnt die Regierung von Premier Johnson vor Alkoholengpässen zu Weihnachten. (Getty Images / WPA Pool / Henry Nicholls)

Zur Begründung verweist der Branchenverband WSTA auf den Mangel an LkW-Fahrern. Es gebe bereits heute große Verzögerungen bei den Lieferzeiten. Dies, so der Verband, treibe die Kosten in die Höhe und schränke die Produktpalette für britische Verbraucher ein.

Die Regierung in London wies die Bedenken zurück. Mit Unterbrechungen bei der Alkoholversorgung auf der Insel sei zu Weihnachten nicht zu rechnen. Eine Bewertung aus gesundheitlicher Sicht liegt uns bisher nicht vor.

Hintergrund Brexit

In den vergangenen Wochen hatten schon andere Branchen vor Engpässen vor dem Fest gewarnt, mit einer Bandbreite von Weihnachtsbäumen bis zu Spielzeug.

Viele LkW-Fahrer aus dem Ausland sind wegen der Corona-Pandemie in die Heimat zurückgekehrt oder können nach dem Brexit nicht mehr wie zuvor arbeiten. Zudem gehen auch in Großbritannien mehr Trucker in Rente, als Nachwuchs angeworben werden kann.

