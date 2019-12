Die deutsche Wirtschaft befürchtet eine unternehmensfeindlichere Politik der SPD.

Mit dem neuen Führungsduo Esken und Walter-Borjahns gebe die Partei die Mitte preis und rücke scharf nach links, sagte der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Ohoven, der Nachrichtenagentur Reuters. Es drohten eine stärkere Umverteilung sowie höhere Steuer- und Abgabenlasten. Die Union, so Ohoven weiter, dürfe den Forderungen der neuen SPD-Spitze nicht aus Gründen des Machterhalts nachgeben.



Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer erklärte im ZDF, das Duo Esken und Walter-Borjahns stelle nicht den Koalitionsvertrag insgesamt in Frage, sondern wolle über Änderungen sprechen. Darüber werde man beim Parteitag beraten, der am Freitag beginnt. Zugleich verwies die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin darauf, dass sie sich nach dem Delegiertentreffen von der Bundesspitze zurückziehen werde.