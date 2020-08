Der designierte FDP-Generalsekretär Wissing fordert ein baldiges Ende der staatlichen Hilfen für Unternehmen in der Corona-Pandemie.

Wissing sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die staatliche Beteiligung berge die Gefahr eines starken politischen Einflusses auf Unternehmen. Das könne nicht lange gut gehen. Er betonte, in Notsituationen könne ein starker Staat hilfreich sein. Doch ein Staat, der Wirtschaft und Gesellschaft auf Dauer dominiere, lähme ein Land.



Der CDU-Politiker Merz sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, es sei fragwürdig, dass der Bund an 500 Unternehmen beteiligt sei. Er sei nicht davon überzeugt, dass es ein tragfähiges Modell sei, wenn der Staat als Aktionär in die Unternehmen gehe. Im Fall der Lufthansa hätte es andere Möglichkeiten gegeben, etwa Nachrangdarlehen oder stimmrechtslose Vorzugsaktien, meinte Merz.