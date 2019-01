Chaos oder Chance? Die einen entwerfen mit Blick auf den Brexit Schreckensszenarien: kilometerlange LKW-Staus an den Grenzen, Verlust tausender Arbeitsplätze, Hamsterkäufe in Supermärkten. Die anderen meinen, Handel funktioniere auch mit Nicht-EU-Staaten. Da könne man auch in Europa wieder Zölle zahlen.

Nachdem das Unterhaus in London nun den Vertrag zum EU-Austritt abgelehnt hat, steigt die Nervosität bei Handel und Wirtschaft. Geschäfte mit den wichtigen Handelspartnern werden in jedem Fall komplizierter.

Es diskutieren: