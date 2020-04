Die Bundesregierung hat grünes Licht aus Brüssel für weitere Teile milliardenschwere Hilfen an Unternehmen erhalten.

Die Europäische Kommission genehmigte die Ausweitung des Programms verbilligter Kredite, die Firmen in der Corona-Krise liquide halten sollen. Die Wettbewerbshüter hatten bereits eine erste Anfrage positiv beschieden, wonach sich die Kreditanstalt für Wiederaufbau an solchen Hilfen beteiligen darf. Nun dürfen auch andere Banken und Institutionen Unterstützungen zu günstigen Konditionen vergeben.



Die Bundesregierung hatte am 13. März Kreditgarantien in unbegrenzter Höhe zugesagt. Die Kommission wiederum hatte wegen der Krise die sonst strengen europäischen Beihilferegeln gelockert. Genehmigungsverfahren wurden zudem erheblich beschleunigt.