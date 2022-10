Stockholm

"Wirtschafts-Nobelpreis" für drei Ökonomen aus den USA

Der sogenannte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft geht in diesem Jahr an den ehemaligen Präsidenten der US-Notenbank Ben Bernanke sowie an die US-Forscher Douglas Diamond und Philip Dybvig. Das wurde in Stockholm mitgeteilt. Die Wissenschaftler erhalten den Preis für Forschungen zu den Themen Banken und Finanzkrisen.

10.10.2022