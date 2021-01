Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich trotz des Wirtschaftseinbruchs in der Corona-Krise optimistisch gezeigt.

Er sei überzeugt, dass das Wachstum in diesem Jahr deutlich und spürbar sein werde, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Die aktuellen Wirtschaftszahlen seien dramatisch, allerdings sei der Einbruch geringer als zunächst befürchtet. Dies sei neben der Widerstandskraft der deutschen Wirtschaft auch auf die Milliardenhilfen der Bundesregierung zurückzuführen.



Die Rezession im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie war eine der stärksten der Nachkriegszeit. Das Bruttoinlandsprodukt sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent. In der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 war es um 5,7 Prozent zurückgegangen. Massive Einbrüche verzeichneten 2020 insbesondere die Luftfahrt, die Tourismusbranche und das Gastgewerbe.

