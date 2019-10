Die Bundesregierung sieht trotz eines wirtschaftlichen Abschwungs keine drohende Konjunkturkrise.

Die export-orientierte Industrie stehe zwar unter Druck, die Binnenkonjunktur sei aber weiterhin intakt, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier bei der Vorstellung der Konjunktur-Prognose in Berlin. Die Bundesregierung geht für das laufende Jahr von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,5 Prozent und für 2019 von 1,0 Prozent aus.



Der Internationale Währungsfonds hatte zuletzt seine globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr auf drei Prozent gesenkt - es war die vierte Reduzierung in Folge. Für Deutschland erwartet der IWF im kommenden Jahr ein Plus von 1,2 Prozent.