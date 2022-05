Russisches Öl

Der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Görg, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe weltweit betrachtet zu viele große Abnehmer, die da nicht mitspielen würden. Vor allem bei China und Indien sei dies sehr wahrscheinlich der Fall. Grundsätzlich hält Görg es aber für wichtig, über einen Preismechanismus nachzudenken. Russlands Präsident Putin verdiene durch den hohen Ölpreis derzeit sehr stark, auch an geringeren Exportmengen.

Ein Preisdeckel sei aber nicht die einzige Möglichkeit, dem zu begegnen. Beispielsweise könnte die Europäische Union auch Zölle für die Einfuhr von russischem Öl festlegen. Das würde für Russland bedeuten, den Ölpreis nach unten regulieren zu müssen, um international überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein.

Görg: Deckelung von Preisen könnte Nachfrage nach Erdöl steigen lassen

Görg warnte zudem mit Blick auf Klimaziele vor problematischen Entwicklungen. Wenn der Ölpreis über einen staatlichen Eingriff gedeckelt würde, könne die Nachfrage steigen. Ein EU-weites Ölembargo hätte nach Einschätzung Görgs eine "sehr starke Signalwirkung". Für die Wirtschaft wären die Folgen überschaubar, da es durchaus alternative Quellen zu russischen Öllieferungen gebe. Allerdings habe ein Embargo für Russland wahrscheinlich auch überschaubare Auswirkungen, das es neben der EU genügend andere Abnehmer auf der Welt gebe.

Die Europäische Union und die USA wollen nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Habeck den Anstieg der Ölpreise durch internationale Absprachen im Zaum halten. Die Idee sei, am Weltmarkt mit anderen Ländern gemeinsam als Nachfrager aufzutreten und zu erklären, dass man nicht mehr jeden Preis zu bezahlen bereit sei, sagte der Grünen-Politiker im ZDF. Dies würde aber nur funktionieren, wenn sehr viele Länder mitmachten. An genau solch einen Vorschlag arbeiteten derzeit gemeinsam die Europäische Kommission und die US-Regierung. Die hohen Ölpreise machten der Weltwirtschaft derzeit zu schaffen, erklärte Habeck weiter.

In diesem Zusammenhang verwies der Bundeswirtschaftsminister auch auf das geplante Embargo gegen Öllieferungen aus Russland. Durch den Preisanstieg habe das Putin-Regime in den vergangenen Wochen sogar höhere Einnahmen verzeichnen können. Dies müsse in Zukunft vermieden werden.

